Trump 25 százalékra emeli a Dél-Koreából érkező árukra kivetett amerikai vámokat

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 25 százalékra emeli a Dél-Koreából érkező importra kivetett vámokat, miután azzal vádolta meg Szöult, hogy „nem tartja be” a tavaly megkötött kereskedelmi megállapodást – írja a BBC.

Trump egy közösségi médiás bejegyzésben közölte: a vámokat a jelenlegi 15 százalékról emeli meg számos termék – köztük autók, faanyag és gyógyszerek – esetében, és „minden egyéb kölcsönös VÁMRA”. Az elnök szerint a dél-koreai törvényhozás késlekedik a megállapodás jóváhagyásával, miközben „mi gyorsan cselekedtünk, és a megállapodásban rögzített tranzakcióval összhangban csökkentettük a VÁMJAINKAT”.

Dél-Korea közölte: hivatalos értesítést nem kapott a vámemelésről, és sürgős tárgyalásokat kezdeményezne Washingtonnal. A szöuli kormány azt is jelezte, hogy az ipari miniszter – aki jelenleg Kanadában tartózkodik – a lehető leghamarabb Washingtonba utazik, hogy találkozzon Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszterrel.

Donald Trump és I Dzsemjong dél-koreai elnök. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Szöul és Washington tavaly októberben kötött megállapodást, amelynek része volt egy 350 milliárd dolláros (256 milliárd fontos) dél-koreai befektetési vállalás az Egyesült Államokban, részben a hajógyártás területén. A következő hónapban a két ország abban is megállapodott, hogy az Egyesült Államok csökkenti egyes termékek vámjait, amint Dél-Korea megkezdi a megállapodás ratifikációs folyamatát. Az egyezményt november 26-án nyújtották be a dél-koreai nemzetgyűlésnek, ahol jelenleg is vizsgálják. A helyi sajtóértesülések szerint februárban fogadhatják el.

A vámokat az importáló vállalatok fizetik: ebben az esetben az amerikai cégeknek kell 25 százalékos adót fizetniük a Dél-Koreából vásárolt termékek után. Trump második elnöki ciklusa során rendszeresen használja a vámokat külpolitikai nyomásgyakorlás eszközeként. Szombaton például 100 százalékos vámmal fenyegette meg Kanadát arra az esetre, ha kereskedelmi megállapodást kötne Kínával. Korábban azzal is fenyegetőzött, hogy vámokat vet ki nyolc országra – köztük az Egyesült Királyságra –, amik ellenezték az Egyesült Államok tervét Grönland megszerzésére. A Dán Királyság autonóm területének ügyében viszont később visszavonulót fújt, „egy jövőbeli megállapodás” felé tett előrelépésre hivatkozva.