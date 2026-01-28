2019-hez képest több mint a felére csökkent a nyelvvizsgázók száma

Drasztikusan csökkent a nyelvvizsgázók száma az elmúlt években Magyarországon. Míg 2019-ben több mint 124 ezren vizsgáztak, tavaly már csak 56 ezren, számolt be az RTL Híradó.

A nyelvvizsgázók száma 2019-ben volt a legkiemelkedőbb, ugyanis egy tervezet már az egyetemi felvételihez is megkövetelte volna a nyelvtudást, végül ezt azonban vissszavonták. Azóta évről évre csökkent a nyelvvizsgázók száma. 2023 66 307 fő ment el nyelvvizsgázni, egy évvel később pedig már csak 58 969.

Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

A Nyelvtudásért Egyesület elnöke, Rozgonyi Zoltán szerint azért, mert most már az egyetemi felvételikhez és a diplomákhoz sem kötelező mindenhol a nyelvvizsga. Noha vannak egyetemek, amelyek mégis a kimeneti követelmény részévé tehetik a nyelvvizsgát, Rozgonyi szerint a nyelvvizsgázók közül szinte eltűntek az egyetemisták, a középiskolások képzik a döntő többségét a nyelvvizsgázóknak. Ennek az az oka, hogy a középiskolások pluszpontot kaphatnak a felvételinél, ha van nyelvvizsgájuk.