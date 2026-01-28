Eső, havas eső és ónos eső is eshet szerdán

Egy újabb ciklon közelíti meg térségünket, melegfrontjának felhőzete szerdára beborítja az országot, és csapadék is egyre többfelé várható. Az Időkép előrejelzése szerint a reggeli, délelőtti órákban főként a Duna vonalában és a Dunától keletre, valamint északon eshet. Az eső mellett az Északi-középhegységben havas eső, hó is hullhat, de kezdetben itt és a főváros környékén helyenként ónos eső sem zárható ki.

Ez a csapadéktömb délutánra északkelet felé távozik, ám mögötte újabbak képződnek, és késő délutántól dél, délnyugat felől is egyre nagy területen ered el az eső, miközben északon az eső mellett továbbra is előfordulhat havas eső, havazás, néhol pedig ónos eső.

Illusztráció: Isza Ferenc/AFP

Az Északi-középhegység magasabban fekvő tájain szerda estig pár centis friss hótakaró is kialakulhat, itt ugyanis fagypont környékén marad a csúcshőmérséklet, csak hajszálnyival haladhatja meg azt. Dél, délnyugat felé haladva lesz egyre enyhébb az idő, a déli határ közelében és a Dunántúl délnyugati részén 10 fokot megközelítő maximumok várhatók.

A csapadékos idő az ország nagy részén eleinte csütörtökön is folytatódik, napközben csökkenhet nagyobb területen a csapadékhajlam. Továbbra is főként eső fog esni, de északon és az Alpokalján havas eső, havazás is várható. Ezeken a tájakon csak kevéssel fagypont fölött alakulnak a maximumok, míg délen, délkeleten a 10 fokot is meghaladhatjuk.