Az elvileg zárolt költségvetési tartalékból és egy újabb egyszeri adóból finanszírozzák a rezsistopot

„A januári rendkívüli időjárás miatt többet kellett fűteni. A kormány arról döntött, hogy 30 százalékos kedvezményt ad a családoknak, háztartásoknak. Akár gázzal, akár távfűtéssel vagy árammal fűtenek” – posztolta a kormány által bevezetett rezsistopról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon. Azt írta,

az intézkedés összköltsége 50 milliárd forint, aminek egyik felét az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból, másik felét a költségvetés tartalékából finanszírozzák.

Orbán Viktor január 21-én jelentette be, hogy a hideg miatt rezsistopot hirdet meg a kormány erre a hónapra. A csütörtöki kormányinfón Lantos Csaba energiaügyi miniszter azt mondta, a részletekről a minisztérium honlapján lehet majd tájékozódni.

Az idei január az évszakhoz képest nem, de az elmúlt teleken megszokott időjáráshoz képest szokatlanul hideg. A hónap második hetében az ország leghidegebb területein mínusz 15 fok alá is süllyedt a hőmérséklet, kilenc év után újra teljesen befagyott a Balaton, és a leghidegebb zárványban, a bükki Mohos-töbörben mínusz 32,7 fokot mértek. A nagy hidegnek megvolt a hatása az ország energiafogyasztására is: januárban az áram- és a gázfogyasztás is régen látott csúcson volt az országban. A megnövekedett energiafogyasztás várható hatásairól ebben a cikkben írtunk bővebben.