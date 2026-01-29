Hetek óta nem kaptak fizetést a szeghalmi Felina dolgozói

A külföldi tulajdonú Felina fehérneműgyártó cég szeghalmi telephelyének több mint 200 dolgozója hetek óta nem kapott fizetést. A dolgozók többsége otthon, állásidőn van, így csak alapbért kap.

Az RTL Híradó tudósítása szerint a dolgozók nemrég emailt kaptak a cégtől. A vállalat azt írta, hogy a tulajdonos megnyugtató megoldást talált a cég finanszírozására, így az elmaradt munkabéreket a hét végéig rendezik.

A dolgozók között van olyan, aki már két hónapja nem kapott fizetést. A munkavállalók úgy tudják, hogy a többség azért van állásidőn, mert nincs alapanyag a gyártáshoz.

A cég szeghalmi telephelye Forrás: RTL

A Felina Hungária Kft. vesztesége 2023-ban 359 millió, 2024-ben pedig 610 millió forint volt. A cég ellen végrehajtás is folyik. A Békés Megyei Kormányhivatal bejelentések alapján eljárást indított az ügyben.