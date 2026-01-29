Kiugrott egy beteg a Bajcsy-Zsilinszky Kórház második emeletéről

A Blikk információi szerint kiugrott egy beteg a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Maglódi úti épületéből, és azonnal szörnyethalt.

A kórház orvosigazgatója, Révai Róbert megerősítette, hogy rendkívüli haláleset történt január 22-én a kora esti órákban. Azt írta, hogy a beteg, akinek az életkoráról, egészségi állapotáról nem adhatnak információt, feltehetően kivetette magát a második emeleti kórterme ablakából, és öngyilkosságot követett el.

Képünk illusztráció Fotó: THIBAUT DURAND/Hans Lucas via AFP

Az eset körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. A kórház is indított belső vizsgálatot, de nem tártak fel mulasztást, így nem rendeltek el fegyelmi vizsgálatot.

Ha segítségre van szüksége, öngyilkossági gondolatai vannak, hívja a 116-123-as lelki elsősegély telefonszámot. Ha öngyilkossági szándéka van, hívja a 112-t!