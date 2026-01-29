Közel 320 ezren fordultak orvoshoz a múlt héten influenzaszerű tünetekkel vagy légúti fertőzéssel

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint január 19-25. között 60 500-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, míg 258 700-an akut légúti fertőzés tüneteivel. Mindkét adat jelentősen magasabb, mint a megelőző hét adatai voltak. Az influenzások száma 25 százalékkal, a légúti fertőzés miatt orvoshoz fordulók száma 17 százalékkal nőtt.

Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 46,7 százaléka gyermek, 6,2 százaléka pedig 60 éven felüli idős ember volt. A legtöbb beteg Komárom-Esztergom, Fejér és Hajdú-Bihar megyében volt, a legkevesebb pedig Somogy, Zala és Csongrád-Csanád megyében.

Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Súlyos, akut légúti fertőzés miatt 284 embert vettek fel kórházba, közülük 23-nál volt szükség intenzív/szubintenzív ellátásra. (via MTI)