Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője a napokban egy piros postaládát rakott ki az újpalotai Fő térre, hogy a helyiek elmondhassák, mit érdemes fejleszteni a környéken. Érkezett is azonnal üzenet, a postaládába kutyaszart raktak, erről Németh Balázs tett közzé videót Facebookon.

Azt nem tudni, mi alapján, de Németh Balázs arra jutott, hogy az elkövetők szerinte tiszások voltak, legalábbis közölte, hogy „míg a helyieket a fejlesztések kérdése foglalkoztatja, a tiszásokat az foglalkoztatja, hogy barbár vadállatok legyek. Ez a Tisza szeretetországa, ezt várhatjuk tőlük”.

Később egy másik videóban felszólította Müller Annát, a Tisza észak-pesti képviselőjelöltjét, hogy „álljon ki, kérjen elnézést a választóktól és távolítsa el az aktivistái közül azokat, akik támogatták a kutyaürülékes akciót”.

(via hvg.hu)