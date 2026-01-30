Elvették a pénzét, dolgoztatták, bántalmazták: emberkereskedőket tartóztattak le Fejér megyében

Átmeneti nevelésből kikerült, jövedelemmel, rendezett lakhatási viszonyokkal, családi kapcsolatokkal nem rendelkező, így kiszolgáltatott helyzetben lévő nővel ismerkedett meg egy férfi, akit jobb életkörülmények ígéretével rávett arra, hogy a családja házába költözzön.

A nőnek házi-, illetve ház körüli, valamint szezonmunkákat kellett végeznie. A munkabérét és a 44 ezer forintos támogatását nem adták oda neki, viszont többször, különböző eszközökkel bántalmazták, a fogait kiverték, fojtogatták, számára megfelelő étkezést vagy az évszaknak megfelelő ruházatot nem biztosítottak neki. Kizárólag felügyelettel közlekedhetett, amennyiben az őt rabszolgaságban tartó férfi és élettársa elhagyták az ingatlant, bezárták a házba.

A nőnél a vele való bánásmód és az átélt traumák maradandó személyiségtorzulást eredményeztek.

Mindezeket figyelembe véve emberkereskedelem, kényszermunka bűntette és további bűncselekmények miatt indítványozta férfi és élettársa letartóztatását a Fejér Vármegyei Főügyészség. A cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére figyelemmel - amely 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés - alaposan lehet tartani a gyanúsítottak szökésétől, elrejtőzésétől, fennáll továbbá a bizonyítás megnehezítésének a veszélye is a tanúk jogellenes befolyásolása útján - tette hozzá az ügyészség.

A döntés ellen mindkét gyanúsított fellebbezett.