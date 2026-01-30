Nem fenyegeti tovább halálbüntetés az egészségbiztosító vezérigazgatóját meggyilkoló Luigi Mangione-t

Egy amerikai szövetségi bíró a Luigi Mangione elleni négy ügyészségi vádból kettőt ejtett, így a férfit már biztosan nem ítélhetik halálra amiatt, hogy 2024 végén meggyilkolta az UnitedHealthcare vezérigazgatóját – írja a Reuters. A két elejtett vádpontból az egyik a lőfegyverrel elkövetett gyilkosság vádja, ez az, amiért halálbüntetésre is ítélhették volna.

A UnitedHealthcare vezérigazgatóját, Brian Thompsont 2024 december 4-én ölték meg. Az elkövető napokig szökésben volt, ezalatt az interneten sokak szemében egyfajta népi hőssé vált. A most már 27 éves Mangionét végül december 9-én tartóztatták le, másnap vád alá is helyezték, róla írt akkori portrénk itt olvasható.

Margaret Garnett, a manhattani szövetségi kerületi bíró azért utasította el a gyilkosság vádját, mert szerinte annak feltétele, hogy azt egy másik erőszakos bűncselekmény során kövessék el. A CNN szerint az ítélet komoly kudarc a szövetségi ügyészeknek, akik ragaszkodtak a halálbüntetés kiszabásához.

Mangionét a megmaradt két vádpont, zaklatás miatt. Ha ez megtörténik, akkor akár életfogytiglani börtönbüntetést kaphat, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

A férfi egy másik eljárásban, New York állami bíróságán is ártatlannak vallotta magát gyilkosság, fegyverrel való visszaélés és okirat-hamisítás vádjában. Ezekben az ügyekben még nem tűztek ki tárgyalási időpontot. Garnett bíró a szövetségi ügyben korábban szeptemberre tervezte az esküdtszék kiválasztását.