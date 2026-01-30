Ukrán nyelven megírt, AI-generált bombafenyegetést kapott hét iskola és kilenc közintézmény

Ukrán nyelvű bombafenyegetést kapott hét iskola és kilenc közintézmény e-mailben – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata. Az érintett intézmények között volt az érdi városháza is, ahol a helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott emailes fenyegetést.

Érden a rendőrség és a tűzoltóság is nagy erőkkel vonult ki, hogy átvizsgálják a Polgármesteri Hivatal mindkét szárnyát – írta Csőzik László érdi polgármester a Facebookon. „A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz” - írta az ORFK, arra kérve mindenkit, hogy ha ilyen küldeményt kap, akkor értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el. Korábban a Hajdú-Bihar megyei rendőr-főkapitányság számolt be arról, hogy több iskola is fenyegető e-mailt kapott a vármegyében. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást – írja az MTI.

A rendőrség szerint valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe. Nyomozást rendeltek el és megkezdték az épületek átvizsgálását. Péntek délutánig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

A kormánymédia és a propagandisták azonnal rárepültek az ügyre, az Indexre ki is szivárgott a levél magyarra lefordított verziója. A szöveg egy csekély szakmai alázattal megírt spam és egy Donald Trump-poszt nyelvezetét idézi, az első mondatai ezek: „Üdvözlöm, szép napot, fontos információm van az Ön számára, vegye komolyan, a biztonságról és evakuálásról van szó.” A Justdone.com AI-szövegellenőrzője szerint az Index által közölt magyar nyelv 96 százaléka AI-generált tartalom.



