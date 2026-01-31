A Melania Trumpról szóló film pont olyan üres, mint Melania Trump tekintete

104 perc. Csak ennyit szeretnék visszakapni. Mert az időmért cserébe semmi mást nem kaptam, csak hogy indokolatlanul sokszor láthattam Melania Trump hátára omló haját. 104 percen keresztül nézhettem a háta mögül, ahogy vonul vagy ahogy áll, ezt pedig sikerült két magassarkús ki- és belépés közé keretezni. Mert ha jól értem, ez volt az Amazon által készített Melania-film scriptje és egyben ESZTÉTIKÁJA:

egy erőteljes ráközelítés Melania Trump magassarkús lábfejére, amint kilép a Mar-a-Lago-i ház ajtaján,

Melania Trump háta különböző helyzetekben,

végül egy Melania Trump lábfeje egy magassarkúban, amint behúzza azt egy autóba, miután másodszorra is beiktatták az Egyesült Államok elnökének a férjét.

Bár Melania Trump a világ egyik legnagyobb hatalmú emberének a felesége, így gyakorlatilag az elsőszámú first lady, annyira nincs szem előtt, hogy ha nem mutatják be most ezt a filmet, elfelejtettem volna a létezését. Pedig okozott pár felejthetetlen pillanatot férje első elnöksége alatt.

Ez a film azonban nem fog a felejthetetlen pillanatok közé tartozni. Körülbelül fél órája léptem ki a moziból, de már most érzem, ahogy próbál jelezni az agyam és a testem, hogy foglalkozzak valami mással és felejtsem el, hogy mire pazaroltam a péntek estémet.

Melania Trump hátán túl ebben a dokumentumfilmnek címkézett, még imázsfilmnek se mondható, mozgóképes valamiben azt nézhetjük még túl sok ideig, ahogy Melania Trump

ül egy autóban és néz ki az ablakon,

majd ül egy magángépen, és néz ki az ablakon,

majd ül egy újabb autóban és néz ki az ablakon,

majd ül a Trump Tower aranyozott lakosztályában és néz ki az ablakon,

esetleg az ablakon kinézős tekintetével nézi a körülötte tüsténkedőket.

Melania Trump aztán egy 20 percnyi ablakon kinézés után kinyögi, hogy ezzel a filmmel akarja bemutatni, hogyan lett „magánszemélyből first lady”, illetve hogy a first ladysége mellett hogyan tud „anya, lány, feleség és barát” maradni, de elsősorban „gondoskodni családja szükségleteiről”.

„A kreatív elképzelésem mindig világos” – mondja aztán erős akcentussal Donald Trump Szlovéniából bevándorló felesége, akit eközben végtelen hosszú perceken át nézhetünk, ahogy ruhát próbál a beiktatásra. Merthogy ez a film a beiktatás előtti napokban forgott, így Melania Trump hátán és ablakon kibámulásán túl azt nézhetjük tényleg pusztítóan hosszan, ahogy Melania Trump

megcsodál egy meghívót,

megcsodálja a beiktatási vacsorán használatos tányérokat,

kiválasztja a gyertyatartókat,

megcsodálja magát az egyik ruhában,

aztán egy másikban,

illetve ráparancsol a tervezőkre hogy vagdossák szét a ruháját, úgy, ahogy az ő gondolja.

Melania Trumpról eközben semmi, de tényleg semmi nem derül ki, csak az, hogy helytől és helyzettől függetlenül ugyanolyan arcot vág, és ugyanolyan hangsúllyal, pontosabban hangsúlyok nélkül beszél.

Amikor a tévében nézi, ahogy a Los Angelest sújtó tűzvészről beszélnek, Melania Trump megpróbál aggódni, de ugyanolyan arcot vág és ugyanolyan hangsúlyokkal beszél, mint amikor a ruháját igazították vagy amikor a gyertyatartókat választotta ki. Akkor is sikerült megtartania robotszerű hidegvérét, amikor egy izraeli nővel beszélgetett, akinek a férjét a Hamász tartotta fogva. Ezen a ponton szerencsére a stáb is megőrizte hidegvérét, mert nagyon figyeltek rá, hogy kizárólag a first lady kapjon megfelelő világítást, a másik nőt észre se vegyük.

„Egy belső, csendes erő” – ez kell first ladyként ahhoz, hogy pöpecül menjen az elnöki beiktatás Melania Trump szerint, aki elárulta, a munkája az, hogy „inspiráló erőt” nyújtson, illetve hogy folyton azon gondolkodik, „hogyan lehet a törvényekkel segíteni a méltóságot”.

Amikor ezeket mondja, Melania pont úgy hangsúlyoz, ahogy másodikos kisiskolások szoktak, amikor már magabiztosan fel tudják olvasni az eléjük letett szöveget, de még képtelenek azt értelmezni is.

„First ladyként rengeteg dolgot kell koordinálnod” – mondja aztán a tekintete alapján belül halott Melania Trump, de hogy mit koordinál azon túl, hogy hány milliméteres legyen a gallérja, nem derült ki. Ahogy nem derül ki semmi más sem Melania Trumpról. Előfordul a filmben, hogy értékekről beszél, arról, hogy az anyja milyenné formálta őt, de nem derül ki, milyen értékei vannak és milyenné formálták őt.

Egy dolog derült ki: Melania Trump kedvenc száma a Billie Jean Michael Jacksontól, és ezzel is indul a film. Miután pedig a Boney M. Sunnyjával zárul, gondolom az a második kedvenc száma.

Ezen kívül semmit nem tudtunk meg. Ahogy nem derült ki Melania Trumpról semmi az elmúlt tíz évben, úgy nem derült ki róla semmi ebből a dokuból sem. Nem derül ki, hogy a Melania miről szól és kinek szól, illetve mi a célja azon túl, hogy mindenki retinájába beleégjen a first lady háta. Azt a pénzösszeget, amit ennek a filmnek a készítésére költöttek, fel lehetett volna halmozni egy harmadik világbeli falu közepén, majd meggyújtani. Még annak is több értelme lett volna.

A Melania című dokumentumfilmet január 30-tól lehet megtekinteni a mozikban.