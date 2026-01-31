Dobrev Klára: Néha úgy érzem, hogy mi vagyunk a legfőbb ellenség

„Van, hogy az ember olyan helyzetbe kerül, hogy úgy érzi, minden ellene van” – kezdte évértékelőjét Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, aki a beszéde alatt Gyurcsány Ferenc nevét ki sem ejtette. A párt elnöke szerint 2025 kegyetlen év volt a DK számára: „amikor azt hittük, hogy közös a világkép, közös a jövő, közös az értékrend, kiderült, hogy ez csak nekünk volt fontos.”

Fotó: Demokratikus Koalíció

Büszke európaiak

2025 nemcsak kegyetlen volt, de egy olyan év is, amire Dobrev szerint büszkék lehetnek a DK-sok. Szerinte „gigászi erők mozdultak meg” a párt ellehetetlenítésére.

Példának hozta (a vesztegetési pénz elfogadásával gyanúsított) Kiss László esetét, aki óbudai polgármesterségét a börtönben indította, majd kiengedték az előzetesből, illetve az (MTVA-székházban történtek miatt) elítélt, de újra megválasztott Varju László kálváriáját. Kiállt a párt dunaújvárosi alpolgármestere, Mezei Zsolt mellett is, akit a héten gyanúsítottak meg vesztegetés miatt.

„Maradunk, akik voltunk, büszke európaiak, büszke demokraták, nem fogtok tudni minket eltüntetni” - mondta Dobrev. Sorolta, hogyan segítettek az embereken az elmúlt hónapokban olcsó gyümölcsvásárokkal és tűzifaosztással is. „Ez nem kedvesség, vagy jófejség, ez alapvető emberi kötelesség, amit minden magát baloldalinak valló ember tud.”

A Tisza Pártot rendre jobboldalinak nevezte, és többször emlegette a Tisza-Mi Hazánk-Fidesz koalíciót is, amely „a szuverenista-nacionalista” mezőnyben próbál versenyt futni. Szerinte az ellenzékben jelen van az a gondolat, hogy bizonyos témákról ráér a választás után beszélni, de ebben ő nem hisz. Abortusz, Pride, szabad szerelem – ezek mellett is csak a DK állt ki, mondja Dobrev, ezért is van szükség a baloldalra.

Valószínűleg a Tisza Párthoz nemrégiben leigazolt szakpolitikusokra utalva azt mondta, sokan „elalélnak”, ha egy nagyvállalat vezetője vagy alelnöke szóba áll velük. Ezzel szemben szerinte az állam feladata, hogy az emberek oldalán álljon, és „teljes haragjával” sújtson le a nagyvállalatokra, ha azok kihasználják az embereket.

Fotó: Demokratikus Koalíció

„Néha úgy érzem, hogy mi vagyunk a legfőbb ellenség. A Fidesztől ezt már megszoktuk”, de szerinte a 2026-os választás kezd arról szólni, hogy „hogyan lehet végérvényesen megszüntetni a magyar baloldalt”. Dobrev szerint nekik a teljes rendszerrel van bajuk. „Azt nevezzük ma jó vezetőnek, aki a rendszer alappilléreit akarja megtartani?” – utalt Magyar Péterre.

Határon túl

A beszéd végén hosszan ecsetelte, miért kéne elvenni a határon túli magyarok választói jogát a nemzetegyesítés jegyében.

„Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményeit.”

Dobrev szerint ez árt a magyar demokráciának, és a feszültség is a határon túli magyarok szavazati jogából keletkezik. Dobrev arra számít, hogy több mint félmillió ember regisztrálhat majd a szavazásra, amit több, mint négy éve volt. (A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján 2022-ben is csaknem ennyien regisztráltak, de végül nagyjából negyedmillió érvényes levélszavazat érkezett, ami a számítások szerint két mandátumot hozott a Fidesznek.)

Dobrev szerint a Tisza a nemzeti retorikával tabusítja a határon túli szavazatok problémáját, miközben hatalmi céllal a Fidesz kihasználja a határon túl élőket, majd cserben hagyja őket – példaként hozta a Beneš-dekrétumok ügyét felvidéken és a magyarellenes George Simion támogatását.

Dobrev úgy gondolja, nem szabad még egyszer teljhatalmat adni egyetlen kormánynak sem. Szerinte nem elég ígérgetni, garanciákra van szükség, ki kell kényszeríteni a változást. Dobrev szerint a DK lehet ez a garancia, ami baloldalról képes ellenőrizni a következő parlamentet.