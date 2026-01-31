Kiderültek a januári rezsistop részletei

A kormány szerdán arról döntött a januári rezsistop részleteiről, Lantos Csaba energiaügyi miniszter már a csütörtöki Kormányinfón elkezdte magyarázni azokat, Orbán Viktor viszont pénteken azzal rendezte le a dolgot, hogy az energiaszámlázási rendszer egy „feneketlen kút”, „ép eszű ember nem igazodik ki rajta”.
Az MVM szombaton közölte a részleteket.
Tájékoztatásuk szerint a szokatlanul hideg időjárás miatt a háztartások januári földgázfogyasztása országos szinten 30 százalékkal emelkedett, ezért a kormány januári rezsistopot léptet életbe: egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményben részesíti a lakossági áram- és gázfelhasználókat 50 milliárd forint támogatással.
Kiemelték: fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal, de minden háztartás számára biztosított a januári rezsistop.
Felhívták a figyelmet arra, hogy villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról 2026. április 30-ig szükséges nyilatkozni. Erre a kedvezményre az jogosult, aki más rezsistopos kedvezményt nem vesz igénybe.
A villamosenergia-kedvezmény nyilatkozattételt követően érvényesíthető a számlákban. A nyilatkozati nyomtatványokat az MVM megküldi az ügyfelek részére, de lehetőséget biztosít online nyilatkozattételre is.
Kielemték azt is, hogy az MVM újraindította a számlák kiküldését, és az eddig kiállított és soron következő számlákat is szükséges rendezni. Ha viszont a már kiállított, de be nem fizetett számlán szereplő fizetési határidő eltelt, erre az időszakra nem számítanak fel késedelmi kamatot.
A kegyelmi ügyről feltett minden kérdés csak felesleges okoskodás, tudtuk meg többek közt a Kormányinfón, ahol kérdéseket lehet feltenni arról, mit miért tesz a kormány.
Volt szó mindenről, de a LÉNYEG lemaradt.