Hadházy: Nem nyomoz a rendőrség a Hatvanpusztáról állítólag eltűnt zebrák ügyében

Elutasította a rendőrség a nyomozást a Hatvanpusztáról eltűnt zebrák ügyében: Hadházy Ákos január közepén tett feljelentést, miután több, egymástól független forrása szerint a zebrák már nincsenek Hatvanpusztán, sőt, nagy valószínűséggel levadászták őket. Ez a törvény szerint állatkínzásnak számítana, hiszen a zebra nem tartozik a Magyarországon vadászható állatok közé.

Az országgyűlési képviselő szerint a rendőrség azzal az indokkal utasította el a nyomozást, hogy „feltételezések” ügyében nem nyomoznak.

De legalább szégyelli ezt az egészet nagyon a hatalom – tegnap képesek voltak Mészáros biztonsági őrei órákat ácsorogni a pusztában, csak hogy nehogy kikerüljük a szafariparkhoz vezető lezárt utat...

– fejeződik be Hadházy Ákos bejegyzése.