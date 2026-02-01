Hajmeresztő izgalmak a kalaznói időközin

A Tolna vármegyei Kalaznón a korábbi Fidesz-KDNP-s polgármester, Mayer-Kovács Mónika nyerte vasárnap az időközi polgármester-választást a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.

A most függetlenként indult polgármester 32 szavazatot kapott (35,16 százalék),

a szintén független Máté Ambrusra 30-an (32,97 százalék)

míg az ugyancsak független Zakk Mihályra 29-en (31,87 százalék) szavaztak.

A névjegyzékben szereplő 127 választópolgár 71,65 százaléka, 91 fő vett részt a választáson, amelyet azért rendeztek, mert 2025. november 4-én a képviselő-testület feloszlásról döntött – a megyei portál szerint a településképi rendelet miatt különböztek össze egymással. A négy képviselői helyért kilenc független jelölt indult. (MTI)