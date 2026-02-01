Így ment ki az utcára egy budapesti férfi – tudnád überelni szórakozottságban?

Pénzt kellett kivennem hirtelen, ezért leugrottam robogóval a legközelebbi bankautomatához. 500 métert ha meg kellett tennem, de ilyen rövid út alatt is feltűnt, hogy a szürkeség ellenére ma mintha élet költözött volna a környékbeliekbe.

Hiába a csinos villák, a vicces kutyák és a csillagászati ingatlanárak, az emberek errefelé mogorva arccal, a cipőorrukat bújva szoktak sétálni. De nem ma! Már a Fillér utcán gurulva két járókelővel sikerült szemkontaktust létesítenem, akik közül az egyik el is vigyorodott. A szembejövő nagymotorosnak csak megszokásból intettem, mert robogósnak errefelé nem szoktak visszaköszönni, erre a BMW-s arc nemhogy visszaintett, de még a hüvelykujját is meglengette. Egy autós, akinek elsőbbsége volt velem szemben, nevetve intett, hogy menjek csak.

Aztán megérkeztem az automatához. Leszálltam, és ahogy vettem elő a pénztárcám, valami furcsát vettem észre a sisakomon. Mint kiderült, így pöfögtem le otthonról a Maczibányi térig:

(A megoldás, nem robogósoknak: a sisakot otthon ezen az e célra szolgáló, úszógumi alakú puha textilgyűrűn tartom, ami a jelek szerint rátapadt a sisakra, amit nem vettem észre, amikor felkaptam és a fejembe nyomtam. És nem esett le, pedig mentem közben úgy 50 táján is.)

