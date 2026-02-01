Musk azzal kérkedett, hogy határozottan visszautasította Epsteint, de a levelezésükből kiderül, hogy ő maga akart a hírhedt szigeten bulizni

Fotó: Kirsty Wigglesworth/AFP

Elon Musk, a világ egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb embere nemrég nemcsak tagadta, hogy járt volna Jeffrey Epstein szigetén, hanem döntését elvi kiállásként tálalta. Tavaly szeptemberben egy posztban azt írta, hogy Epstein „megpróbált rávenni, hogy látogassam meg a szigetét, de én MEGTAGADTAM”. A pénteken nyilvánosságra hozott dokumentumok azonban arra utalnak, hogy Musk egy időben nagyon is szívesen látogatott volna oda. „Melyik napon/éjszakán lesz a legvadabb buli a szigeteden?” – kérdezte Epsteint 2012 novemberében, évekkel azután, hogy Epsteint elítélték gyerekprostitúcióra való felbujtás miatt.

Miután az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken nyilvánosságra hozott három millió oldalnyi dokumentumot a később öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein ügyéről, Musk védekezni kényszerült. Azt írta: „Nagyon kevés levelezésem volt Epsteinnel, és többször is elutasítottam a meghívásait, hogy látogassam meg a szigetét vagy repüljek a Lolita Expressz nevű repülőgépén, de tisztában voltam azzal, hogy néhány e-mailünk félreérthető lehet, és ellenfeleim felhasználhatják a nevem bemocskolására.”

Musk szerint neki akkor sem lett volna szüksége egy olyan „ijesztő lúzer” segítségére, mint Jeffrey Epstein, ha fiatal nőkkel akart volna bulizni, de őt akkor is a rakéták és az autók érdekelték. Egy levélváltás azzal indul, hogy Epstein megkérdezi Muskot, nem akar-e New Yorkba repülni az ENSZ általános közgyűlésére, mert sok érdekes ember érkezik akkor. Musk értetlenkedésére, hogy ez nem hangzik túl izgalmasan, Epstein leoltja, hogy ne nézze már „retardáltnak”, hát nyilván 25 év alatti lányokról van szó. Amikor az e-mail nyilvánosságra kerülése után egy kommentelő felvetette, hogy Musk biztos azért volt képtelen érteni a célzást, mert „túl autista”, Musk kapva kapott az alkalmon:

„Bevallom, eleinte elég hülye voltam ahhoz, hogy azt higgyem, tényleg az ENSZ-diplomatákkal való szórakozásra gondolt.”

Ahogy azt mi is megírtuk, Epstein és Musk levelezésében többször is szóba került egy közös utazás Epstein magánszigetére 2012 és 2013 között. Az egyik üzenetben Musk arról érdeklődik, mikor lesz „a legvadabb buli” a szigeten. A 2012 novemberi e-mailekből kiderül, hogy Epstein megkérdezte, hány embert kell Musknak helikopterrel a szigetre vinne, mire Musk azt válaszolta, hogy csak őt és akkori feleségét, Talulah Riley-t.

Egy 2012 karácsonyán küldött emailben Musk azt kérdezi Epsteintől, tervez-e valamilyen bulit, mert neki „szüksége van egy kis kikapcsolódásra”. Azt írja, nagyon sokat dolgozott az évben, és karácsony után a gyerekei hazamentek, „tényleg szeretném belevetni magam a bulizásba Saint Barts-on vagy máshol, és kiengedni egy kicsit”, hozzátéve, hogy egy „nyugodt szigeti élmény” éppen az ellenkezője annak, amire vágyik.

Egy másik, 2013 végéről származó emailváltásban Musk és Epstein a pénzember szigetére tervezett látogatásról beszélgetnek, és a logisztikát és a dátumokat egyeztetik. Arra ugyanakkor semmilyen bizonyíték nincs, hogy Musk valaha is ellátogatott volna Epstein hírhedt magánszigetére, és Muskot nem is gyanúsítják semmilyen bűncselekménnyel az ügyben. (NYT, Telegraph)