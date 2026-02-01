Tüzérségi lövedéket kellett kiműteni egy francia férfi végbeléből, aztán jöttek a tűzszerészek hatástalaníti

Első háborús lövedéket nézeget egy fiú Franciaországban Fotó: STEPHANE MOUCHMOUCHE/Hans Lucas via AFP

Egy szokatlan eset jelentős sürgősségi erőforrások mozgósítását eredményezte a toulouse-i Rangueil Kórházban szombat éjjel és vasárnap – számol be hivatalos hangütésben a patinás francia lap, a Figaro.

A 24 éves férfi súlyos végbélfájdalmakra panaszkodva jelentkezett a sürgősségin. Beszámolt róla, hogy egy bizonyos, általa meg nem nevezett tárgyat helyezett be a végbelébe. A beteg sürgősségi műtéten esett át, és „a kivétel során a sebész rájött, hogy egy első világháborús lövedékről van szó, amely körülbelül 16 centiméter hosszú és 4 centiméter széles” – közölték a lap rendőrségi forrásai.

A kórház azonnal értesítette a hatóságokat. A kiérkező rendőrök tűzszerzészek segítségét kérték. Az első vizsgálatok szerint az „1918-ból származó lövedék nem jelentett robbanásveszélyt”. A Figaro ügy mélyére látó forrásai szerint a beteget „a következő napokban kihallgatják, hogy magyarázatot adjon a lövedék eredetére”. A toulouse-i ügyészség azonban nem fogja tovább vizsgálni az ügyet, „mivel a lőszer hatástalanítva volt, nem történt bűncselekmény”. A kórház egyelőre nem nyilatkozott.

Azt gondolnánk, hogy ez az eset páratlan, de nem is olyan rég és nem is olyan messze történt már ilyen. Toulonban azért kellett részlegesen kiüríteni egy kórházat 2022 karácsonyán, mert egy 88 éves férfi első világháborús lövedéket nyomott fel a végbelébe szexuális örömszerzés céljából.