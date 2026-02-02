A terület fontos, de az emberek fontosabbak – mondja Zelenszkij fontos szövetségese, a mikolajivi kormányzó

Vitalij Kim, akit Zelenszkij nevezett ki 2020-ban a mikolajivi régió kormányzójává és aki az elnök kulcsfontosságú szövetségesének számít, kompromisszumos békemegállapodás lehetőségére utalt az Independentnek adott interjúban.

Annalena Baerbock volt német külügyminiszter és Vitalij Kim 2024. február 25-én Mikolajivban. Fotó: Peter Wütherich/AFP

Amikor a béketerv prioritásairól kérdezték, azt mondta: „A területi kérdések fontosak, de az emberek mégis fontosabbak (…) Személy szerint nekem a győzelem az 1991-es határainkat jelenti, és egy olyan országot, ahol az emberek boldogok és nem halnak meg. Az ukrán nép számára a győzelem csak a háború megállítását és a jövő biztonságának bizonyos garanciáit jelenti… Azt hiszem, népünk többsége számára a győzelem az, hogy olyan életük legyen, mint az invázió előtt volt”.

Az interjúban többször beszélt az idő fontosságáról. Annak apropóján, hogy sokan úgy becsülik: az orosz gazdaságnak két éve van a teljes összeomlásig, azt mondta: „az orosz gazdaság szenved, de véleményem szerint van néhány évük, amíg látványosan csökkenni kezdenek. Azt hiszem, Oroszország tudja ezt, de van idejük, Ukrajnának pedig nincs”. Szerinte az ukránok kimerültek, erőforrásaik végesek. „Nem a fegyverekről, nem a rakétákról van szó, hanem az emberekről. Csak 40 millió emberünk van, és mindenki kimerült (…) A katonáink nem tudnak négy-tíz évig harcolni.”

Kim interjúja néhány nappal az előtt jelent, hogy Ukrajna frontvonalon lévő városainak és megyéinek vezetői egy fórumot tartanak, amelyen a kormányzók és polgármesterek megpróbálnak megegyezni arról, mit várnak el a békemegállapodástól.

A kormányzó emellett figyelmeztette az ország nyugati szövetségeseit, elsősorban a Tettrekészek Koalícióját, hogy tanuljanak Neville Chamberlain brit miniszterelnök és az 1930-as évek tanulságaiból. Szerinte a nyugati államoknak meg kell vizsgálniuk a háború Ukrajnán túlmutató, tágabb következményeit. „Ez nem csak a mi problémánk Ukrajnában. Ezek különböző háborúk autokratikus és demokratikus országok között, az uralkodás hatalma és az erőszak hatalma között.”

Trump béketörekvéséről azt mondta az amerikai elnök áttörést ért el, mert „nem kiszámítható”, ami megnehezítette az oroszok dolgát. „Egy hagyományos, lépésről lépésre haladó politikával semmit sem lehetne elérni. Az egyetlen módja annak, hogy valamit megváltoztassunk, az a kiszámíthatatlan nemzetközi politika, amit Donald Trump most folytat.