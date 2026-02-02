Börtönbüntetésre ítélték a nevelőanyát, aki súlyosan bántalmazott és éheztetett két kiskorú gyereket

Ideiglenes hatállyal helyeztek el nevelőszülőnél 2021 októberében két gyereket, egyikük két éves, másikuk mindössze kilenc hónapos volt ekkor.

A nő nem sokkal később elvitte a gyerekeket a hajdúsámsoni orvosi rendelőbe, ahol védőnő jelenlétében a gyermekorvos megvizsgálta őket, ekkor bántalmazásból eredő sérülést, továbbá kiszáradást vagy alultápláltságot nem észlelt. Pár nappal később az illetékes védőnő is meglátogatta a gyerekeket, rendellenességet ő sem tapasztalt.

Az ügyészség közleménye alapján a nevelőszülő a gyerekek nevelése közben „számos nehézséggel szembesült, kifejezetten a gyermekek sírós természete, valamint a megfelelő étvágy hiánya miatt és ilyenkor az asszony rendszeresen kiabált a gyerekekkel, szidalmazta őket”.

És bár az élettársa többször igyekezett nyugtatni, a nő erre azt felelte, hogy „kell a pénz, miből lesz fizetve a rezsi.”

Előfordult, hogy a gyermekek öltöztetése vagy fésülése során a nő indulatos lett és bántalmazta is őket. Amikor pedig az egyik gyerek nem fogadta el az ételt, akkor volt olyan, hogy két kézzel felemelte és megrázta, miközben szidalmazta is. A kétéves gyerek 2021. október 28-a és 2021. november 27-e között a nevelőszülő általi elégtelen táplálás és gondozás eredményeként elhanyagolttá vált, kiszáradt, testszerte karmolásokkal volt borítva, és egyéb egészségügyi problémái is jelentkeztek.

Kórházba kerülésekor a gyerek alultáplált volt, a zsírszövetek is elsorvadtak.

A nevelőszülő általi – ismeretlen módon történő – bántalmazások következtében a gyerek arcán, a hátán és más testtájakon hámhorzsolásokat fedeztek fel az orvosok, mindezek mellett több csontja is eltört.

Az alultáplált testi állapot potenciálisan életveszélyes állapot, a tényleges életveszélyt az alkalmazott orvosi, egészségügyi ellátás hárította el, annak hiányában a ténylegesen életveszélyes állapot kialakult volna.

A kislány testvére 2021. december 1-jei kórházba kerülésekor szintén súlyosan alultáplált volt, valamint a vádlott által elkövetett bántalmazások miatt eltört több csontja.

Bár a nő számára nyilvánvaló volt a gyerekek táplálkozási problémája, azonban az illetékes háziorvoshoz csak egy alkalommal, egy hónappal az első

orvosi vizsgálatot követően vitte el őket, miközben a szükséges szakemberek segítségének hiányában próbálta ellátni a gyerekek gondozását úgy, hogy telefonon kért tanácsot ismerőseitől.

A hivatala 2021. december 7-én a nő háztartásában elhelyezett két gyermeknek a

gondozási helyét azonnali hatállyal megváltoztatta.

A Debreceni Törvényszék 2026. január 30-án hirdetett ítéletet a nő ügyében: bűnösnek mondta ki két rendbeli életveszélyt okozó testi sértés bűntettében, ezért őt 3 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte, valamint 4 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Dr. Virágh Pál bíró az ítélet indokolása során elmondta, hogy az ügyészi vádirati minősítéstől eltérően állapította meg a bíróság a bűncselekményt, azért, mert a vádlott esetében még eshetőleges szándékkal sem tudta megállapítani, hogy tudattartama az ölési szándékra kiterjedt volna. Eshetőleges szándékról akkor van szó, amikor az eredmény elmaradása vonatkozásában az elkövető legfeljebb a véletlenben bizakodott.

A bíró kifejtette, hogy a vádlott esetében az eredmény bekövetkezésébe való belenyugvást megállapítani nem tudta, mivel az egyik gyereket – felismerve táplálkozási nehézségeit – mentővel kórházba szállította, míg a másikat orvoshoz vitte el, amikor észlelte, hogy combja kétszeresére duzzadt. Összhatásában azonban a vádlott tudata kiterjedt a testi sértésre és egészségsértésre, mivel a nem megfelelő táplálkozási, illetve nem megfelelő nevelési módszere során a kiskorú sértettek nem életveszélyes törési sérüléseket szenvedtek és jelentősen alul voltak táplálva, amely viszont potenciális életveszélyes állapotot eredményezett - áll az ügyészség közleményében.

A törvényszék döntése nem jogerős. A döntés ellen az ügyészség téves jogi minősítés miatt a büntetés súlyosítása, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.