Jegecskének keresztelték el a zajló Tisza jegéről kimentett kutyát

Ibrányi önkormányzati tűzoltók mentettek ki egy jó szőrös kutyát a zajló Tisza part menti jegéről Tímár közelében a hétvégén. A kutya a part közelében rekedt ugyan a jégen, de magától képtelen volt kijutni, így végül dugólétra és kötél segítségével mentették ki. A dugólétra nem akrobatikus szexuális segédeszköz, hanem a tűzoltók alapfelszerelésének része és azért hívják így, mert villámgyorsan összedugható, rövidebb tagokból áll.

A kutya gazdája nem került elő, de egy, a mentésnél jelenlévő házaspár egyből örökbe fogadta és a tűzoltók tippjére Jegecskének nevezte el az állatot.