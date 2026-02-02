Magyar fa is beszállt az Európai Év Fája versenybe

Mától lehet szavazni a 2026-os Európai Év Fája verseny jelöltjeire, idén pedig újra van magyar nevezett, a hazai verseny 2025-ös győztese, a békéscsabai „emlékek fája”.

Fotó: GWT

A magyar versenyző egy több mint másfél évszázados platánfa Békéscsaba Gerla városrészéből. A kastélyparkban álló matuzsálem magassága több mint 30 méter, törzskerülete 450 centiméter.

Ha valaki szeretne szavazni, itt megteheti (sőt, ide kattintva rögtön a magyar versenyzőt éri el), összesen 12 ország fái mérettetik meg magukat, a legviccesebb alakja szerintem a portugál jelöltnek van.

Technikai infó: a szavazás február 22-ig tart, és egy ember két fára is voksolhat.