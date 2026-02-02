Taknyos, borús, esős napok jönnek

Kedd délelőtt ugyan még kisüthet nap, délutánra jellemzően beborul az ég, északon havazás is várható, míg a Dél-Dunántúlon és a középső megyékben ónos és fagyott esőre számít a Hungaromet. Az esők miatt az ország nyugati megyéinek jelentős részében egyes fokú riasztást adtak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és 6 fok között alakul.

Szerdán is borús, esős időnk lesz, ónos esőre pedig az északi, északkeleti tájakon kell készülni. A minimum mínusz 1 és plusz 6, a csúcsérték 2 és 13 fok között valószínű.

Csütörtökön szintén felhős idő várható, legfeljebb este vékonyodhat el a felhőtakaró. A nap első felében lehet eső, zápor. Hajnalban 0 és 7 fok között, délután pedig 4 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.