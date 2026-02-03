Esik a hó. Már megint

Aki nem nézett még ki az ablakon, az tegye meg, mert ha még tart a kedd reggel/délelőtt, akkor jó eséllyel havazik odakint. De az is lehet, hogy már a havas esőnél tartunk. Ezt ígéri ugyanis előrejelzésében az Időkép a keddi napra: havazást, majd az esti óráktól havas esőt, esőt, végül ónos esőt. Utóbbi miatt narancs figyelmeztetést is kiadtak. Kedden kora reggel -2 fok lehet, délután már 0 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szerdán kezdetben ónos eső boldogít majd minket, aztán esővel folytatódik a buli, legfeljebb délkeleten szakadozhat fel kissé a felhőzet. Cserébe szélre is számíthatunk. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt: a maximumok 1 és 12 fok között alakulhatnak. Csütörtökön pedig ennél is langyosabb időnk lesz, aznap akár már 15 fokot is mérhetünk.