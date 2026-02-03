Felfüggesztettek egy Hit Gyülekezete-lelkészt, miután pénzügyi tevékenységével sokakat megkárosított

A Hit Gyülekezete már tavaly októberben felfüggesztette az egyik lelkészét, de az ügyről csak pár napja tett ki nyilvános közleményt. Nagy Józsefet azért szankcionálták, mert „magánjellegű pénzügyi, befektetési tevékenysége” sokakat megkárosított.

A Magyar Hang cikke szerint a 38 ezer Facebook-követővel rendelkező profilját pár napja letörlő lelkész először bitcoinos, majd dubaji ingatlanos befektetéseket ígért a megtévesztett híveknek, de szó volt napelemparkos beruházásról is, hogy az azzal termelt villanyáramot majd kriptobányászatra használják.

A lap forrásai szerint Nagy egy idős lelkésztársától 20 millió forintot vett át befektetési céllal, és 40-50 főt károsított meg. A panaszosok helyzete azért nem könnyű, mert a törvényesség határán mozgó üzleti tevékenységben vettek részt, így maguk is véthettek a törvény ellen. Ezért jellemzően nem mernek rendőrséghez fordulni.

Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője

A Hit Gyülekezete közleményében azt írta, hogy az egyház vezetése nem tudott, és nem profitált Nagy pénzügyi, befektetési tevékenységéről. Szerintük a lelkész személyes felelősséggel tartozik a károsultak és a megütközöttek felé.