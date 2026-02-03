Háromszor-négyszer szúrta mellkason a rajztanárnőjét egy 14 éves diák Franciaországban

Életveszélyes állapotban kezelik az a hatvanas éveiben járó rajztanárnőt, akit 14 éves diákja támadott meg késsel óra közben, kedden, kora délután, a Marseille közelében található Sanary-sur-Mer egyik iskolájában.

Egyelőre annyit tudni, hogy a fiú egyszer csak felpattant, odalépett a tanárhoz és háromszor-négyszer megszúrta a mellkasán és a karján. A nő életéért küzdenek az orvosok. A diákot az ügyészség közleménye szerint előzetes letartóztatásba helyezték gyilkossági kísérlet gyanújával. A Le Figaro rendőrségi forrásból úgy tudja, a diák az utóbbi időben több figyelmeztetést is kapott a tanártól az órai viselkedése miatt.