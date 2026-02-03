Kovács Gergely szerint Pokorni sofőrje havi 32 ezerért bérel önkormányzati lakást az Orbánhegyen

Kovács Gergely hegyvidéki polgármester egy újabb Facebook-posztot tette közzé a Hegyvidéki Önkormányzat korábbi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, miszerint a volt polgármester, Pokorni Zoltán sofőrje mindössze havi 26 200 forintért bérelt egy 35 négyzetméteres önkormányzati lakást az Orbánhegyi úton. Korábban egy hasonló bejegyzésből derült ki az is, hogy 120 ezer forintért bérli a János-hegyi kilátó kávézóját a XII. kerületi városüzemeltetési cég korábbi vezetője.

Mint írja most a kutyapártos Kovács; miután a Fidesz a 2024-es önkormányzati választást elvesztette, a fideszes többség határozatlan ideje bérleti jogot adott három embernek is:

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjének – aki a kerület korábbi jegyzője is volt – a felesége egy XII. kerületi Virányos úti 151 négyzetes lakást kapott havi 205 600 forintos bérleti díjért. Vagyonnyilatkozata alapján a KEHI elnöke is ebben a lakásban él feleségével.

A Népjóléti Iroda nem sokkal később távozó vezetőjének – aki jelenleg a XXII. kerületi fideszes polgármester kabinetvezetője – egy 84 négyzetes XII. kerület Táltos utcai lakás jutott havi 78 900 forintért.

Pokorni Zoltán örökös sofőrje pedig az Orbánhegyi úton jutott egy 35 négyzetméteres lakáshoz havi 26 200 forintos áron.

Kovács Gergely ehhez hozzátette, hogy a bérleti díjak kicsit emelkedtek 2024 nyarához képest, így a KEHI-elnök felesége most havi 263 800, a Népjóléti Iroda volt vezetője havi 101 200, Pokorni Zoltán korábbi sofőrje pedig havi 31 800 forintot fizet a bérleményéért az önkormányzatnak.

A polgármester posztjában úgy fogalmaz, hogy az önkormányzati lakásokra vonatkozó határozatlan bérleti jog egy igen erős vagyoni értékű jog, ezeket a lakásokat életük végéig használhatják a bérlők, de örökölhetőek is vagy akár el is cserélhetik. A szerződéseket csak közös megegyezéssel lehet felbontani.

„Miközben olyan összegeket fizetnek érte, mint azok a bérlők, akiknek szociális alapon adja bérbe az önkormányzat a lakásokat és mi ezeken a bérleti díjakon nem tudunk az egyedi eseteknél változtatni” – írta Kovács, aki hozzátette: „Azt meg gondolom mondanom sem kell, hogy ezek a lakások nem azért vannak, hogy jól kereső embereknek vagy Pokornihoz közel álló sofőröknek adja az önkormányzat, hanem a kerületi rászorulóknak, akik közül egyébként rengetegen várnak most is lakásra, csak nem tudunk nekik adni, mert nincsen használható üres. De legalább jutott a Népjóléti Iroda vezetőjének, ő lehet nem tudta, mire valók.”