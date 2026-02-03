Saját hókotrót vesz magának a II. kerület

„Kedves Budaiak! Veszünk egy hókotrót” - jelentette be Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere, hogy az önkormányzat a következő télre vesz magának egy saját hókotrót, mivel sok komment, panasz és jelzés érkezett hozzájuk a lekotoratlan utcákkal kapcsolatban. Így a kukásoknak vagy más közműszolgáltatóknak megközelíthetővé tudják tenni az utcákat, ha megint sok hó esne.

„Nem szeretjük azt mondani, hogy nem a mi dolgunk, nem szeretünk magyarázkodni arról, hogy melyik fővárosi vagy állami cég felel utcák, mellékutak és buszmegállók síkosságmentesítéséért, és főleg nem szeretjük azokat a helyzeteket, amikor nem tudunk segíteni” - tette hozzá.