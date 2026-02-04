A Nézőpont Intézet vezetője elárulta, hogyan mérik ekkorára a Fideszt

Török Gábor politikai elemző a választás szempontjából kiemelte a lényeget abból a több mint egy órás interjúból, amit a Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel, és a 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel adott a Válasz Online-nak.

A Tiszát mindkét közvélemény-kutató a teljes népesség 35 százalékára méri, ami 2,7 millió választót jelent, a Fidesznél viszont ordító a különbség. A Nézőpontnál 40, a 21 Kutatóközpontnál viszont csak 28 százalékos a kormánypárti tábor, ami csaknem 900 ezer fős különbség.

Mráz az interjúban hosszabban beszélt a módszertanukról, amiből kiderült, ők azokat is a Fideszhez sorolják, akik nem mondják magukat Fidesz-szavazónak, de egyéb kérdések alapján így azonosítják be őket.

Mráz azt mondta, szerinte reális, hogy 3 millió fölött van a Fidesszel szimpatizálók száma, de köztük nagyon sok az inaktív szavazó.