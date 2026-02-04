Bill Gates tagadja, hogy Epstein orosz nőket szerzett neki

„Úgy tűnik, Jeffrey egy e-mailt írt saját magának. Ezt az e-mailt soha nem küldte el. Az e-mail hamis” – mondta Bill Gates a 9News-nak adott interjújában. „Nem tudom, mi járt a fejében. Próbált talán valamiképpen támadni engem?” – fejtegette a világ egykori leggazdagabb embere.

A Jeffrey Epstein kapcsán pénteken nyilvánosságra hozott anyagok ugyanis arra utaltak, hogy Bill Gates házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat folytatott. Ezek olyan e-mailek voltak, amiket 2013-ban Epstein saját magának küldött el, azt nem tudni, Gates megkapta-e őket. Az egyikben azt állította, segített Gatesnek gyógyszert szerezni „az orosz lányokkal folytatott szex következményeinek kezelésére”, amely szert aztán titokban a feleségének is beadott volna. Egy másikban Epstein arra panaszkodott, hogy Gates a hat év alatt kialakult „barátságukat figyelmen kívül hagyta és eldobta”. Azzal vádolta Gateset, hogy saját hírnevének megóvása érdekében hagyta cserben őt. Epstein nem sokkal azután írta meg a Gatesről szóló üzeneteket, hogy meghiúsult a kísérlete egy, a Gates Alapítvány és a JPMorgan Chase közötti együttműködés közvetítésére, így ezzel elesett attól a jelentős bevételtől, amiben reménykedett.

A file-ok kikerülése után megszólalt Gates volt felesége, Melinda French Gates, aki nemrég az NPR Wild Card című podcastjában azt mondta: „bármilyen megválaszolatlan kérdés maradt is, amelyekről még csak el sem tudom képzelni, mennyi mindent nem tudok, azok azokhoz az emberekhez tartoznak, köztük a volt férjemhez. Nekik kell ezekre válaszolniuk, nem nekem.



Bill Gates a 9News-nak azt mondta, 2011-ben találkozott Epsteinnel, és három éven át tartottak néhány közös vacsorát, de soha nem látogatta meg a szigetét, és nem volt kapcsolata nőkkel. „A fókusz mindig az volt, hogy ő sok nagyon gazdag embert ismert, és azt mondta, rá tudja venni őket, hogy pénzt adjanak a globális egészségügyre. Visszatekintve ez zsákutca volt” – mondta. „Butaság volt vele időt tölteni. Sokan vagyunk, akik bánjuk, hogy valaha ismertük őt.” Azt is mondta: „Minden percet, amit vele töltöttem, bánok, és bocsánatot kérek azért, hogy ezt megtettem.”