Jelblokkolóval akart kifosztani egy zuglói autót, vesztére épp egy civil rendőrautót szemelt ki

Egy 39 éves grúz férfi tavaly nyáron jelblokkolóval próbálta megakadályozni egy autó távirányítós bezárását „azért, hogy utána a járműből értékeket lophasson el” – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség (az esetről akkor mi is beszámoltunk, az első hírek még arról szóltak, hogy magát az autót akarta ellopni, nem csak azt, amit talál benne).

Pechjére a kiszemelt jármű egy civil rendőrségi autó volt, és még nagyobb pechjére az abból kiszálló zászlós észre is vette, hogy valamiért nem sikerült lezárni a kocsit, és erősítést hívott. „A vádlott a kiérkező rendőröket észrevette és futásnak eredt, azonban rövid üldözés után elfogták” – olvasható az ügyészségi közleményben. A menekülését aligha segítette, hogy strandpapucsban követte el az akciót.

Az autóban a zászlós értékei mellette rendőrségi jelzésű táska és bűnjeltasakok is voltak. Az illetékes kerületi ügyészség így két rendbeli lopás kísérlete miatt emelt vádat, hiszen a férfi a rendőrség és a zászlós személyes tulajdonát is veszélyeztette. Azt indítványozták, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben szabjon ki pénzbüntetést, valamint terhelje a vádlottra a több mint 300 ezer forint bűnügyi költséget is.

Az esetről készült videót még tavaly augusztusban közzétették a rendészeti államtitkárság Facebook-oldalán.