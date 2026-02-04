NAV-os eljárás indult az In-Kal Securityvel szemben

„Megkeresésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy valóban folyamatban van egy adóhatósági eljárás, melyet teljesen alaptalannak tartunk, természetesen álláspontunkat a hatóság előtt részletesen ki fogjuk fejteni. A cég változatlanul, a megszokott színvonalon és megbízhatósággal működik. További részletet a folyamatban lévő ügyről nem kívánok megosztani.”

A fenti választ küldte kérdéseinkre az In-Kal Zrt. cégvezetése. A biztonsági cégtől azt kérdeztük, meg tudják-e erősíteni azt az információnkat, hogy a NAV január 31-gyel zárolta a cég számláit, és ha így történt, miért?

In-Kal biztonsági őr a 2022-es Szigeten. Fotó: Bankó Gábor

Úgy tudjuk, valamilyen bűncselekmény gyanúja miatt zárolták a számlákat. Azt is megkérdeztük, hogy a zárolás mellett ki tudják-e fizetni a januári béreket az egyik legnagyobb biztonsági cégnél. Erre külön választ nem kaptunk. Az Opten adatai szerint az In-Kal Zrt. jelenleg 259 főt foglalkoztat. Az In-Kal leginkább a Sziget Fesztivál biztonsági cégeként ismert.