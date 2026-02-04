Ónos eső után jön a tavasz

Szerdára első fokú riasztás van érvényben több megyében is az ónos eső miatt, a HungaroMet szerint Veszprém és Pest megyékben - beleértve Budapestet is - gyenge ónos eső várható.

Fotó: HungaroMet

A következő néhány órára vonatkozó előrejelzésből kiderül, rövid időn belül a két megyében összesen hat járásban várható gyenge ónos eső.

Az Időkép előrejelzése szerint hamar véget ér a télies időjárás: dél, délnyugat felől egyre enyhébb levegő érkezik, így a reggeli ónos eső után már a sima eső lesz jellemző mindenhol.

Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

Az ország déli részén 10 fok várható, északon viszont csak 1-3 fok lesz. Csütörtökön jön a további enyhülés, ekkor az ország déli és keleti felén sok helyen lesz több mint 10 fok, sőt, a Tiszántúl déli részén 15 fok is lehet. Vagyis kora tavasziasra fordul az időjárás. Eső még várható.

Budapesten szerdán 3, csütörtökön 8, pénteken 10 fok várható legfeljebb. Hétvégén marad a maximum 9 fok, hétfőtől pár fokkal hűvösebbre, 5-6 fokra kell számítani.