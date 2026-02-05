A Medián felmérése szerint Magyar Pétert többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort

A Medián felmérése szerint Magyar Péterről a szavazókorúak 54 százaléka, míg Orbán Viktorról 46 százaléka gondolja, hogy alkalmas miniszterelnöknek.

Azonban Orbán esetében közel kétszer annyian vannak, akik „teljesen” alkalmasnak tartják őt (31 százalék), mint amennyien Magyart (16 százalék). Magyar Pétert a relatív többség „inkább” alkalmasnak tartja (38 százalék).

Az új adatok eltérést mutatnak a novemberi méréshez képest, amikor mindkettejüket 48 százalék tartotta alkalmasnak a teljes népességben.

Fotó: ROBERT NEMETI/Anadolu via AFP

Pártreferencia szerint viszont már nagyobb eltérések vannak. A Fidesz-szavazók 81 százaléka szerint a jelenlegi kormányfő teljesen alkalmas az ország vezetésére (ebben novemberhez képest 5 százalékot még javított is Orbán), míg a Tisza-szavazóknak csak 34 százalékuk gondolja ugyanezt Magyar Péterről. (hvg)