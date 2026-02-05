Bács-Kiskunban is megjelent a madárinfluenza

Lakiteleki pecsenyekacsa telepen igazolta madárinfluenza jelenlétét a Nébih Bécs-Kiskun megyében – írta meg az MTI. A hatóság 3 kilométeres sugarú védőkörzetet és a kibővített megfigyelési körzetet jelölt ki a telep körül.

A több mint 13 ezer egyedet számláló állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik. A Nébih azt is közölte, hogy az időjárás enyhülésének hatására a vadmadarak szétszóródtak és országszerte nagy kockázatot jelentenek baromfiállományokra.

Fotó: Róka László/MTI/MTVA

A madárinfluenza gyanúja a takarmányfogyasztás drasztikus csökkenése miatt merült fel. Az állatok aktivitása is csökkent, idegrendszeri tünetek jelentkeztek, az elhullási arány megnőtt. A mintákból a magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusa volt kimutatható.

A madárinfluenza január elején Csongrád-Csanád vármegyében, Szentesen két hízópulykatartó gazdaságban jelent meg. Később, január végén Békés vármegyében, egy orosházi és egy békésszentandrási telepen, majd pár napra rá Jász-Nagykun Szolnok vármegyében egy tiszaföldvári lúdállományban is kimutatták a vírus jelenlétét.