Néhány helyen akár 16 fok is lehet csütörtökön

A délkeleti határ közelébe megérkezik a tavasz, hiszen napközben itt mérhetik a legenyhébb időt, a HungaroMet szerint akár 16 fok is lehet, míg az országban máshol 9 és 16 fok közötti hőmérséklet várható az országban. Ez alól Borsod a kivétel, ahol 3 és 8 foknál nem lesz melegebb.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Napközben elsősorban a Dunától keletre akár hosszabb időre is elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet, ezzel szemben a nyugati, délnyugati harmadban többfelé tartósan borult időre van kilátás. Időszakos gyenge eső, zápor az ország több pontján is előfordulhat, a nappali órákban kisebb eséllyel az Alföldön eshet. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleti, délkeleti szél, de az északkeleti tájakon gyengébb lesz a légmozgás.

Pénteken is folytatódik az enyhe, de helyenként csapadékos időjárás, jellemzően 7 és 12 fok közötti hőmérséklettel, az ország déli részében azonban ennél is melegebb lehet majd.