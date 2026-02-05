Több mint 160 embert mészároltak le terroristák Nigériában

Több mint 160-ra emelkedett a nyugat-nigériai Kwara államban fegyveresek terroristák által elkövetett mészárlás halottainak száma, derült ki a vöröskereszt legújabb, szerdai bejelentéséből.

Nigéria elnöke, Bola Tinubu csütörtökön bejelentette, hogy ez zászlóaljat vezényel az érintett államba. Az államban lévő Woro településre kedd esten csaptak le a fegyveresek, akik több házat és boltot felgyújtottak, jelenleg pedig 162 halottról tudni.

Fotó: AUDU MARTE/AFP

A helyiek azt mondták a Reutersnek, hogy a támadók dzsihadisták voltak, akik hosszú ideje prédikáltak a faluban, és arra szólították fel a lakosokat, hogy fordítsanak hátat a nigériai államnak, és fogadják el a saría jogrendjét. Miután a falusiak ezt elutasították, a fegyveresek tüzet nyitottak.

Saidu Baba Ahmed, az állam törvényhozásának egyik tagja elmondta, sok falusi a környékbeli erdőkben keresett menedéket, hozzátéve, hogy a támadásban eltűnt a falu elöljárója is, akinek a házát szintén felgyújtották.

AbdulRahman AbdulRazaq, Kwara kormányzója terrortámadásnak minősítette a mészárlást, amely az utóbbi hónapok legsúlyosabbja.

Néhány nappal korábban a hadsereg arról számolt be, hogy 150, az állam erdős részein bujkáló terroristával végzett.

Kwarában több fegyveres bűnbanda garázdálkodik, illetve az ország északnyugati részén aktív dzsihadista csoportok is egyre gyakrabban követnek el atrocitásokat ebben a térségben. A romló biztonsági helyzet miatt a helyi hatóságok több körzetben kijárási tilalmat rendeltek el és egy ideig felfüggesztették az oktatást az iskolákban.

Nigéria fokozott figyelem középpontjába került, miután Donald Trump amerikai elnök tavaly azzal vádolta meg az országot, hogy nem védi meg a keresztényeket az iszlamista támadások és a tömeges emberrablások közepette. Az Egyesült Államok fegyveres erői december 25-én olyan célpontokat támadtak, amelyeket terrorista célpontokként jellemeztek. (MTI, Reuters)