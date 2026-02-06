Öngyilkos merénylet történt Pakisztán fővárosában, többen meghaltak

FRISSÍTÉS 12:28

Legkevesebb 31 ember vesztette életét és sokan megsebesültek, mert pénteken, az imaidő alatt öngyilkos merénylő támadt rá a pakisztáni főváros egyik elővárosának síita mecsetére - közölték a helyi hatóságok.

A rendőrség és a mentők tájékoztatása szerint a robbantásos merényletnek legkevesebb 31 halálos áldozata volt, és 170 fölött van a sebesültek száma is. A mentők több embert életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba, ezért a hatóságok szerint a halottak száma tovább nőhet.

A robbantás elkövetőjeként egyelőre egyetlen szervezet sem jelentkezett.

A múlt hétvégén súlyos harcok törtek ki Pakisztán délnyugati részén, Beludzsisztán tartományban, ahol a szeparatista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg (BLA) közintézményeken, köztük iskolákon, rendőrőrsökön ütött rajta. A pakisztáni hadsereg csütörtökön jelentette be, hogy a régióban a szeparatisták ellen indított biztonsági művelete során 216 fegyveressel végzett. (MTI)

Robbanás történt pénteken délelőtt egy síita muszlim mecsetben Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban - írja a CNN. A hatóságok közlése alapján többen életüket vesztették, a sajtóban megjelenő fotók alapján nemcsak a mecsetben, de annak környékén, például autókban is sérültek meg emberek.



Fotó: Hussain Ali/ZUMA Press Wire via Reuters Connect

A Reuters információi alapján legalább 11 halottja és 20 sérültje van a robbanásnak, amely a pénteki ima idején történt a mecsetben.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a detonációt, jelenleg is tart a helyszínelés.