Trump posztjában majomként ábrázolták Obamáékat

Donald Tump a saját közösségi médiafelületére posztolt egy választási összeesküvéses videót, aminek a végén Barack Obama volt elnök és felesége, Michelle Obama egykori first lady majomként nevetgél.

Michelle és Barack Obama 2017. október 31-én Chicagóban, az Obama Alapítvány egyik gyűlésén. Fotó: Charles Rex Arbogast/AP

A videó azt a konteót terjeszti, miszerint a Dominion Voting Systems szavazatszámláló cég segített ellopni Trumptól a 2020-as elnökválasztási győzelmet. Az állítás hamis, és sokszorosan cáfolt egyébként (mi itt írtunk róla bővebben), de ez nem tartotta vissza Trumpot attól, hogy most, 2026 februárjában is megossza a saját felületén. Ráadásul meg is fejelte az első fekete elnök és first lady rasszista módon történő ábrázolásával.

A videóban ugyanis 2 másodpercig látható az Obama házaspár mosolygó arccal, majomként ábrázolva, ahogy a „The Lion Sleeps Tonight” című dalra ringatóznak.

Részlet a videóból. Fotó: Donald Trump/Truth Social

Trump posztjára sorra érkeznek a felháborodott reakciók.

„Undorító ez a viselkedés az elnök részéről. Minden egyes republikánusnak el kell ítélnie ezt. Most azonnal” – közölte Gavin Newsom kaliforniai kormányzó sajtóirodája a videó kapcsán.

„Ez nyílt rasszizmus. Pont. Nincs »félreértelmezés« és nincs mentség. Ez ő, olyan, mint mindig is volt, és ezért nem szabadna soha többé a hatalom közelében lennie” – írta Adam Parkhomenko politikai stratéga az X-en.

Ben Rhodes, aki Obama alatt nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettesként szolgált, Trumpot „történelmünk foltjának” nevezte.

És ez csak egy volt abból a 60 posztból, amit Trump közzétett a Truth Social nevet viselő platformján mindössze 3 óra alatt. Több közülük a 2020-as elnökválasztással kapcsolatos hazugságok ismételgetése volt, de ezek mellé befért például egy Super Bowl hirdetés is, ami a Trump Accountsot reklámozza, és arról is posztolt, hogy szeretné, ha az arcképe felkerülne a Rushmore-hegyre George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln és Theodore Roosevelt mellé.