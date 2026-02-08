Bejött a balmazújvárosi időközi a Fidesznek, 28 szavazat előnnyel nyert a kormánypárti jelölt

A végleges, nem jogerős eredmény szerint a fideszes Nagy Zoltán nyerte a balmazújvárosi időközi önkormányzati választást. A 7-es számú egyéni választókerületi mandátumot 47,09 százalékkal, 397 szavazattal szerezte meg, ellenfele, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje, Molnár Péter 369 szavazatot (43,77 százalékot kapott). Volt egy harmadik induló, a független Béresné Lőrincz Erzsébet 77 szavazatot kapott (9,13 százalék).

A választást azért kellett kiírni, mert a 2024-es önkormányzati választáson itt mandátumot szerző Demeter Pál, aki akkor 4 szavazattal nyert a fideszes Nagy előtt, élethelyzet-változásra hivatkozva lemondott. A mostani időközi előtt a Közösen és a Fidesz is 6-6 képviselői hellyel rendelkezett, a választási győzelmének köszönhetően a kormánypárt ismét többségbe került a városban, a képviselő-testület újra határozatképes lett.

