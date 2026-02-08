Egy órán át keresték a mentősök egy vállalati telephelyen a beteget, ő addigra meghalt

Hétfőn, hajnali kettő körül hívott mentőt a budapesti munkahelyére, egy irodaházhoz egy dolgozó. Az 58 éves férfi rosszul lett, izzadt és nehezen vette a levegőt, de a tudatánál volt.

A családja szerint a mentő csak másfél órával a bejelentés után érkezett meg. A testvére azt mondta az RTL Híradónak, hogy az adatlap szerint 2 óra 4 perckor hívott mentőt. „A hívás után nem történt semmi egészen 3 óra 21 percig, akkor indították a mentőt, és 3 óra 28-kor ért ki" - nyilatkozta az áldozat fivére; az időpontok megegyeznek az RTL-hez eljuttatott mentési dokumentáción, az úgynevezett esetlapon szereplő időpontokkal. A mentősök ekkor már eszméletlenül találták a férfit, aki később el is hunyt.

Az Országos Mentőszolgálat szerint ők nem hibáztak. Közleményük szerint a mentő negyedórán belül kiért, de az „egy hatalmas telephely volt, számos épülettel”, ezért nem tudták, pontosan hová kell menniük. A bejelentőt a központ ekkor már nem tudta elérni. Rendőröket, tűzoltókat hívtak, hogy felderítsék, melyik épületben lehet a beteg, végül egy tűzoltólétráról, egy emeleti irodában találtak rá. Megkezdték az újraélesztését és hívtak egy másik mentőegységet is, de a férfin már nem lehetett segíteni, mondta Győrfi Pál szóvivő.

A Mentőszolgálat szerint az esetlapon a második mentőautó kiérkezése szerepel, a család azonban szeretné, ha kivizsgálnák, hogy pontosan mi történt.

Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP



