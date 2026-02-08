Feljelentést tettek, majd feljelentéskiegészítést rendeltek el a fideszes Radics Béla rejtélyes alapítványának ügyében

A legfőbb ügyészt kérdezte Hadházy Ákos, hogy indult-e már nyomozás Radics Béla fővárosi fideszes önkormányzati képviselő alapítványának ügyében. A Tradíciókért Alapítvány csaknem 43 milliós állami támogatást kapott, közben nem érhető el bejegyzett székhelyén, és honlapja sem működik. Ráadásul, mint nemrég a Magyar Narancs nyomán megírtuk, ez a jelentős állami támogatás nem szerepel az alapítvány beszámolóiban, 2023-ban csak 700 ezer forintnyi, 2024-ben pedig 5 milliónyi központi költségvetési támogatásról szóltak a beszámolók.

Hadházy szerint semmilyen jele nincsen, hogy a fideszes politikus alapítványa bármilyen valós tevékenységet folytatott volna. „Radics szerint »ifjúsági programokat« szerveztek. Ez nagyon szép lenne, de akkor legalább egyetlen képecskét közzétehetne róla” – írta a független parlamenti képviselő, aki vasárnap számolt be arról a Facebookján, hogy kérdésére válaszolt a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint arról tájékoztatta Hadházyt, hogy a kérdését a NAV Bűnügyi Igazgatóságára továbbította. Emellett a válaszából az is kiderül, hogy már érkezett feljelentés az ügyben, ugyanis azt írta: a „korábban más által tett feljelentés alapján a feljelentés kiegészítésének elrendelésére került sor”.

Hadházy a kérdésében és a mostani posztjában megemlített egy Radicshoz köthető céget is. A RapidPrint Kft. nevű vállalkozást 2024-ben alapították, az Opten cégadatai szerint egyik – kisebbségi, 24 százalékos részesedéssel rendelkező – tulajdonosa és ügyvezetője Radics Béla volt tavaly december 11-ig, amikor a társaság egy Dániel Dávid nevű erzsébetvárosi lakcímű személy nevére és irányítása alá került. A cégbíróságra benyújtott jegyzőkönyv szerint erről egy olyan taggyűlés döntött, amit nem szabályszerűen hívtak össze, de mivel azon mindhárom addig tulajdonos jelen volt, megtartották. Az erről szóló úgynevezett változásbejegyzési kérelmet aztán csak december 29-én készítették, és csak december 30-án iktatták a cégbíróságon.

A RapidPrint a tulajdonosváltással egyidejűleg székhelyet is váltott. Arra az V. kerületi, Honvéd utca 8. szám alatt címre költözött, amely például a gázmaffiával összeköthető dobható cégek közül volt többnek is a székhelye. (Egyébként magát a Tradíciókért Alapítványt is ezen a székhelyszolgáltatói címen jegyezték be, de ez persze önmagában semmit nem jelent, hiszen ebben a lakásirodában a cégadatok szerint 6089 működő vagy már megszűnt jogi személy van vagy volt bejelentve.) A társaságról Hadházy azt írta, hogy alkalmazott nélkül, „a semmiből indulva” 2024-ben rögtön 60 milliós bevétele lett, „nem csodálkoznék, ha a cég az alapítványnak számlázott volna »nyomdai előkészítésért«”.

Radics egyébként az áprilisi parlamenti választáson egyéni jelöltként indul a VII., VIII., XIV. és XV. kerületek egyes részeit magába foglaló budapesti 6. számú egyéni választókerületben. Az egyik ellenfele éppen Hadházy Ákos lesz.