Kubatov Gábor megtiltotta a lányainak, hogy lila bugyit vegyenek fel

Simán verte az FTC az egyelőre a Dárdai-Szélesi-korszakban is csak magát kereső Újpestet a szombati úgynevezett derbin, de a meccsnél érdekesebb volt Kubatov Gábor fideszes pártigazgató és Fradi-elnök ultraszintű Újpest-pocskondiázó nyilatkozata a saját Facebook-oldalán.

Ebben Kubatov újra kifejtette, hogy ő bizony a lila színt semmilyen formában nem tolerálja, azt otthon csak szemeteszacskón és vécépapírként tűri meg. Ezen kívül nyista, Kubatov safespace-ében nem lehet semmi, ami lila árnyalattal triggerelné elnökurat, így hát teljes a kancellálás. Nemcsak lila virág nem jöhet szóba, de lila öblítő, vagy olyan fogkrém sem, aminek a tubusán lila felirat van.

Személyes őrületét Kubatov saját bevallása szerint a családjára is rákényszeríti, három gyerekének is megtiltotta, hogy bármijük is lila legyen véletlenül.

„A gyerekeim azok kiskorukban sem vehettek fel semmit, egy zoknit vagy fehérneműt sem, ami lila színű”

- nyilatkozta saját magának Kubatov Gábor.