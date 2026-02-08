Nem kell túlragozni – mondta az egészségügyi államtitkár a szenteste politikai okokból megütött, majd a veszprémi kórházból nyílt állkapocstöréssel hazaengedett férfi esetéről

Január végén számolt be a Kutyapárt egy aktivistája, hogy szenteste, állítása szerint politikai okokból, egy hozzátartozója úgy megütötte, hogy nyílt állkapocstörése lett. A férfi bement a veszprémi kórházba, ahol a sürgősségi szakorvos műtétet javasolt. De miután elmondása szerint nem volt orvos, aki megműtse, hazaengedték.

Ezután hazament Ausztriába, ahol dolgozik, és elment egy ottani kórházba. Ott azt közölték vele, hogy sürgősen műteni kell, ez másnap meg is történt.

Fotó: RTL

Az ügyben most az RTL megszólaltatta Takács Péter egészségügyi államtitkárt is. A politikus azt mondta:

„A szájsebész kolléga ellátta, kapott a beteg antibiotikumot, tervezett műtétben operálták volna. A beteg döntött úgy, hogy elhagyja a kórházat, és Ausztriában láttatja el magát. Neki ehhez joga van, nem kell túlragozni.”

Az érintett férfi szerint nettó hazugság, amit az államtitkár mond. A zárójelentésében ugyanis ott áll leírva, hogy műtétet nem tartanak szükségesnek, és ezért hazabocsátják. Szerinte csak annyi igaz, hogy „a sebeimet tamponálták és összevarrták”, de csupán egyetlen antibiotikumot kapott.

A kórház az RTL korábbi megkeresésére azt közölte, hogy az eset miatt belső vizsgálatot indítottak.