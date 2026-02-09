Az autópályán állítottak meg és próbáltak kirabolni egy pénzszállító autót Olaszországban

Bámulatos felvételeket csinálhatott az, aki hétfőn reggel a dél-olaszországi Lecce és Brindisi között autózott a 613-as úton. Egy bűnbanda ugyanis a hétindító sűrű forgalomban próbált meg akciófilmes módszerrel kirabolni egy páncélozott pénzszállító furgont.

Azzal kezdték, hogy a belső sávban hirtelen keresztbe álltak egy kocsival, amit felgyújtottak, hogy a pénzszállító és az azt kísérő autók kénytelenek legyenek megállni. A furgont követő, Kalasnyikovokkal felfegyverzett bűnözők ekkor fékeztek mellettük és azonnal tűzharc alakult ki. Az egyik nagydarab bűnöző mindehhez hófehér overallt viselt. A rablók később lerobbantották a furgon egyik ajtaját is. Közben kiérkezett a rendőrség, a bűnözők velük is tűzharcba keveredtek, aminek autós üldözés lett a vége.

A remek videókat elnézve kész csoda, hogy az eddigi hírek szerint senki sem sérült meg. Az még nem világos, hogy sikerült-e bármennyi pénzt elrabolniuk, illetve hogy mi lett az üldözés vége. De ha azt hinnéd, hogy ezek a rablók totál zakkant, életidegen alakok voltak, nagyot tévednél: ugyanezen az útszakaszon 18 hónappal ezelőtt valaki sikeresen hajtott végre és úszott is meg egy ugyanilyen páncélautó-rablást. Mivel mindez idáig nincs megerősített hír arról, hogy bárkit elkaptak volna, az sem teljesen kizárt, hogy másodjára is összejött nekik. (via calabria7news)