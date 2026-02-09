Beütöttek a szankciók: Lavrov az amerikaiakra panaszkodott, pedig nem szokott nyafogni

Szergej Lavrov Fotó: HANDOUT/AFP

Úgy tűnik, most már igazán fájnak Moszkvának Trump szankciói, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanis egy friss interjúban hosszan panaszkodott az amerikaiak fájdalmas gazdaságpolitikai lépéseire.

Lavrov arról beszélt, hogy mivel az Egyesült Államok gazdasági dominanciára törekszik, Oroszország ezen a téren sem lát ígéretes jövőt a kétoldalú viszonyban. A külügyminiszter azt mondta, hogy „Oroszország készen áll a teljes körű, kölcsönös előnyökkel járó együttműködésre az Egyesült Államokkal, a gyakorlatban azonban ennek épp az ellenkezője történik”.

Lavrov fájlalja, hogy „új szankciókat vetnek ki, tartályhajókat ér támadás nyílt vizeken az ENSZ tengerjogi egyezményének megsértésével, és Indiát, illetve más partnereket igyekeznek eltántorítani attól, hogy jó áron Oroszországtól vásároljanak energiahordozókat”.

Megjegyezte: Európában már régóta tiltják az orosz energia vásárlását, aminek következtében „kénytelenek amerikai cseppfolyósított gázt beszerezni jelentősen magasabb áron”.

A miniszter szerint az Egyesült Államok igyekszik elnyomni versenytársait az energiaszektorban. „Méltánytalan módszereket alkalmaznak ellenünk - orosz olajvállalatokat tiltanak be, próbálják kontroll alatt tartani a kereskedelmünket, a befektetési együttműködéseket és a nagyobb stratégiai partnereinkhez, például Indiához és a BRICS-csoport többi tagállamához fűződő katonai-technológiai kapcsolatainkat” – mondta Lavrov. Hozzátette: gazdasági téren az Egyesült Államok gyakorlatilag uralkodó szerep betöltését tűzte ki célul.

„Ebből adódóan Ukrajna ügye mellett, amire számítottunk is, a gazdaság terén sem látunk ígéretes jövőt” – fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Leszögezte azt is: Oroszország nyitott maradt az együttműködésre minden országgal, beleértve az Egyesült Államokat is, de „olyan helyzetekben, amikor az amerikaiak mesterséges gátakat alakítanak ki, (az oroszok) kénytelenek újabb, védettebb lehetőségeket teremteni a BRICS-országokkal folytatott együttműködés biztosítására”.

A BRICS csoportot 2009-ben alapította Brazília, Oroszország, India és Kína, majd később a Dél-afrikai Köztársaság is csatlakozott hozzá. 2024 elején Egyiptommal, Etiópiával, Iránnal és az Egyesült Arab Emírségekkel bővült ki a szövetség BRICS+ néven.