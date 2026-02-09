Kubatov Gábor már annyira szeretné, hogy a Fidesz legyőzze a Tiszát, hogy a balmazújvárosi választási eredményekről is hamisított képet posztolt

Óriási győzelemként harsogja a Fidesz és a kézivezérlésű médiája a hétvéi, balmazújvárosi ideiglenes választáson aratott győzelmét, Orbán Viktor a cikkünk élesítéséig már háromszor posztolt róla. A fél Fideszhez hasonlóan Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója is bőszen posztolt, minden bizonnyal azokat a módszereket ültetve át a gyakorlatba, amiről a Hotel Lentulaiban számolt be.

Kubatovot valószínűleg zavarhatta, hogy a Fidesz jelöltje olyan embereket utasított maga mögé, akik nem Fidesz tagok, ugyanis egy meghamisított képpel örül a győzelemnek: a Választás.hu-n közzétett eredményről készített képernyőfotóról a 28 szavazattal kikapott ellenzéki jelölt neve alól eltüntette a Közösen Balmazújvárosért logóját, helyére pedig odatette, hogy „független, TISZA" - írja a Telex.

Kubatov Gábor meghamisított képe
Fotó: Kubatov Gábor/Facebook

Kis színes kiegészítés a pártigazgató posztjához: sem a második helyen végzett Molnár Péter, se a harmadik Béresné Lőrincz Erzsébet nem Tisza-tag. Molnárt az időközi előtt a 444 is megkérdezte, hogy milyen a Közösen Balmazújvárosért Egyesület viszonya a Tiszához, lehet-e azt írni, hogy ez egy előrehozott Fidesz-Tisza meccs lesz. „Civilek vagyunk, nem vagyunk Tisza-tagok – mondta. – Az más kérdés, hogy aki Magyarországon jelenleg változást szeretne, mindenképpen Tisza-szimpatizáns. Segítőink között vannak olyan, akik tagjai valamelyik Tisza-szigetnek.”

Ahogy a 444 is megírta, a végleges eredmény szerint a fideszes Nagy Zoltán 28 szavazattal nyerte a balmazújvárosi időközi önkormányzati választást. A 7-es számú egyéni választókerületi mandátumot 47,09 százalékkal, 397 szavazattal szerezte meg, ellenfele, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje, Molnár Péter 369 szavazatot (43,77 százalékot kapott). Volt egy harmadik induló, a független Béresné Lőrincz Erzsébet 77 szavazatot kapott (9,13 százalék).

Íme a Nemzeti Választási Iroda eredményei:

A választási eredmények hamisítás nélkül
Fotó: Nemzeti Választási Iroda
