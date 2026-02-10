Feketén metélték körül a szegedi hitközségbe belépő zsidó férfiakat

Befolyással üzérkedés miatt indult eljárás, miután egy feljelentés szerint egy kisvárosi rendelőben feketén, az orvosoknak zsebbe fizetve metéltek körül a szegedi hitközségbe belépő férfiakat – írja a Blikk.

A lap úgy tudja, a közösség tagjai között ismert, hogy a betérőknek felajánlják, a körülmetélésnél válasszák az általuk ismert orvosokat, és a beavatkozásokat meg is szervezik.

„Míg egy magánklinikán több százezer forintot is elkérnek a »szépészeti-kozmetikai beavatkozásért«, addig a közeli kisváros rendelőintézetében ez ingyenes, mert társadalombiztosításra, vagyis tb-re elintézik. Igaz, hogy az orvosoknak negyven-ötvenezer forintot kell adni, de ennyit megér, hogy a körülmetélést soron kívül elvégzik” – közölte a lappal, egy, a neve elhallgatását kérő informátor. Beszámolt arról is, hogy hallott olyan beavatkozásról, ahol az orvoson és az asszisztensen kívül jelen volt a hitközség egyik vezetője is, aki nem rabbi.

A lap azt írja, a körülmetélést elvégző orvosoknak a tb felé valamivel meg kellett indokolniuk, hogy miért kell elvégezniük a beavatkozásokat, vagyis hamis papírokat állíthattak ki.

A szegedi hitközség egyik tagja elismerte, hogy a Szegedi Zsidó Hitközséget érintő ügyben meghallgatták a rendőrségen, de részleteket nem árult el. A Szegedi Zsidó Hitközség elnöke, Buk István pedig azt írta válaszában, hogy nincs tudomása a hitközséget érintő, befolyással üzérkedés bűntette miatt zajló nyomozásról. A Mazsihisz csak annyit válaszolt, hogy az üggyel kapcsolatban jelenleg nincs érdemi közölnivalójuk.