Állami bérlakásból kerültek utcára kisgyerekkel, majd a házban forgatták a kormány „Albérlet helyett saját otthon” reklámfilmjét

„Albérlet helyett saját otthon – kell egy hely, ahol minden rólad szól” – hirdeti Magyarország kormánya a 3 százalékos, támogatott lakáshitelt. Olvasónk megrökönyödve vette észre, hogy az Otthon startról reklámfilmet éppen abban a házban forgatták, ahonnan másfél éve lakoltatták ki két kisgyerekével egyetemben.

A kormány hirdetése a Facebookon Fotó: Facebook

A helyszín, ahol a reklám készült, a Kelenhegyi úti Műteremház, a Gellérthegy egyik legszebb épülete, melyet a huszadik század elején kifejezetten azzal a céllal építettek, hogy művészek lakhassanak benne. Hatalmas üvegfelületű ablakok gondoskodnak a megfelelő fényről, ezek alapján ismerte fel Bolgár Attila és felesége, hogy a hirdetést az ő egykori házukban forgatták.